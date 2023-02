Fritto di pesce alla Nutella, il ‘Big Bang’ nasce nelle Langhe: l’idea dello chef fa discutere

Fritto di pesce e Nutella si può? A dirlo saranno i commensali del ristorante di Piozzo (Cuneo) che a partire dal 5 febbraio potranno assaggiare il piatto.

Il fritto di calamari e gamberoni impreziosito da una salsa a base di un ingrediente apparentemente inaccostabile al pesce: la Nutella. Il piatto si chiama Big Bang e nasce a due passi dalla terra che ha dato i natali alla celebre crema spalmabile.

“L’idea del Big Bang è nata al ristorante come una sfida un po’ provocatoria – spiega Bruno Picco, chef del Perlage – ovvero abbinare al fritto di calamari e gamberoni un prodotto iconico del nostro territorio, anche se percepito come lontano dalla cucina di qualità, la Nutella appunto, per omaggiarla e proporla sotto una luce diversa”.

Come riporta Today, Bruno Picco ha passato buona parte della sua vita a cucinare all’estero, tra Nord America e America centrale per poi tornare a Piozzo con l’intento di sperimentare estrose commistioni tra tradizione locale e sapori esotici. L’ ispirazione per il Big Bang arriva dal Messico, dove Picco era solito preparare il pollo con il mole, una salsa a base di cioccolato, peperoncino e spezie locali. Per adattare la Nutella al fritto di pesce, sono stati sperimentati diversi ingredienti, fino ad arrivare alla versione definitiva con: pomodoro San Marzano, cipolla di Tropea, pane, aglio, peperoncino calabrese, chiodi di garofano, cannella, odori mediterranei, nocciole, cioccolato e, ovviamente, la Nutella.