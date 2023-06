Pasta Perfetta: tre ricette gustose

Pasta Perfetta: Le Ricette del Pastificio di Martino per un Pranzo da Chef

Preparare un pranzo da chef non deve essere un’impresa complicata. Con le giuste ricette e l’uso di ingredienti di qualità, potrai deliziare i tuoi ospiti con piatti creativi e raffinati, proprio come quelli serviti nei migliori ristoranti. Il Pastificio di Martino, con la sua lunga tradizione e l’attenzione per i dettagli, ti offrirà una selezione di ricette che ti guideranno passo dopo passo verso un risultato sorprendente.

Non importa se sei un cuoco esperto o un principiante in cucina, le ricette di Pastificio di Martino saranno il tuo alleato perfetto per creare un pranzo da chef senza difficoltà. Preparati a stupire i tuoi amici e familiari con una presentazione impeccabile e un sapore che conquisterà i loro cuori.

Un pranzo da chef con queste tre ricette non sarà solo un momento di condivisione, ma anche un’opportunità per esprimere la tua creatività e passione culinaria.

Tre ricette facili e veloci

Trottole con pomodoro e ricotta

Delizia il tuo palato con la nostra irresistibile ricetta di Trottole con pomodorini Lampadina e Ricotta. Le trottole di Gragnano IGP, pasta artigianale di alta qualità, si uniscono a freschi pomodorini Lampadina della Penisola Sorrentina Di Martino, creando un sapore che ti farà sognare.

La ricotta vaccina aggiunge una nota cremosa e l’aroma del basilico completa questa prelibatezza. Con pochi ingredienti e una semplice preparazione, potrai gustare un piatto che si distingue per la sua delicatezza e gusto straordinario. Preparalo per un pranzo in famiglia o per sorprendere gli amici con una vera esplosione di sapori mediterranei. Ecco gli ingredienti di cui avrai bisogno:

400 g di Trottole di Gragnano IGP

450 g di Pomodorini Lampadina della Penisola Sorrentina

250 g di Ricotta vaccina

uno spicchio d’aglio

Basilico q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

La preparazione:

Prendi una casseruola e fai dorare leggermente uno spicchio d’aglio nell’olio extravergine di oliva. Poi, rimuovi l’aglio e aggiungi i Pomodorini Lampadina. Aggiusta di sale, copri e lascia cuocere a fiamma bassa per qualche minuto. A parte, lavora la ricotta in una ciotola, aiutandoti con una forchetta per renderla più cremosa. Porta a ebollizione dell’acqua salata e cuoci le Trottole di Gragnano IGP fino a che saranno al dente. Scolale e versale nel sugo di pomodoro. Aggiungi la ricotta, una spolverata di pepe e abbondante basilico. Mescola tutti gli ingredienti fino a ottenere una cremosa consistenza. La ricetta è pronta per essere servita e gustata. Puoi aggiungere un tocco di parmigiano o un filo d’olio extravergine di oliva per esaltare ulteriormente il sapore. Prepara i piatti e lasciati conquistare da questa prelibatezza.

Mezzi Canneroni Rigati con fave e piselli

Questo piatto delizioso ti trasporterà in un viaggio di sapori autentici e aromi irresistibili. Le fave e i piselli, sbollentati per preservare la loro freschezza, si uniscono alla pancetta croccante e alla dolcezza della cipolla appassita. I Mezzi Canneroni Rigati di Gragnano IGP, pasta di qualità superiore, sono la base perfetta per assorbire tutti i gusti del sugo preparato.

Una leggera mantecatura e una spruzzata di olio extravergine di oliva completano questo piatto, mentre le scaglie di Pecorino Romano DOP aggiungono una nota di sapore deciso. Preparalo per una cena speciale o un’occasione in cui desideri sorprendere i tuoi ospiti con una prelibatezza di alto livello. Ecco gli ingredienti di cui avrai bisogno:

350 g di Mezzi Canneroni Rigati di Gragnano IGP

200 g di fave

200 g di piselli

50 g di pancetta

una cipolla

50 g di Pecorino Romano DOP

Brodo vegetale q.b.

60 cl di vino bianco

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione:

Prendi una padella e fai appassire la cipolla tritata con un filo d’olio. Sfuma con il vino bianco e poi aggiungi la pancetta tagliata grossolanamente. Lascia rosolare per qualche minuto. Unisci le fave e i piselli, che avrai precedentemente sbollentato e privato della buccia. Aggiungi un po’ di brodo vegetale per allungare il sugo e creare una consistenza deliziosa. Nel frattempo, porta a ebollizione abbondante acqua salata in una pentola e cuoci i Mezzi Canneroni Rigati di Gragnano IGP fino a che saranno al dente. Scolali e mantecali con il sugo preparato. Servi il piatto con un filo d’olio extravergine di oliva e delle scaglie di Pecorino Romano per un gusto ancora più deciso. Non ti resta che gustare questa delizia che ti conquisterà con la sua combinazione di sapori autentici.

Tortiglioni all’insalata di pesto e pomodorini

Goditi un’esplosione di sapori mediterranei con la ricetta dei Tortiglioni al Pesto di Basilico e Pomodorini. La pasta al dente si unisce a un pesto fresco e fragrante, preparato con basilico appena raccolto, pinoli tostati e formaggi pregiati. I pomodorini datterini donano un tocco di dolcezza e freschezza.

Il risultato è un piatto colorato, aromatico e irresistibile. Perfetto da gustare in una gita fuori porta o per condividere con amici e famiglia. Preparalo e lasciati trasportare in un viaggio culinario che soddisferà ogni tuo desiderio di gusto e piacere. Ingredienti per 4 persone:

380 g di Tortiglioni di Gragnano IGP

200 g di pomodorini datterini

25 g di basilico fresco

10 g di pinoli

15 g di Pecorino Romano

30 g di Parmigiano Reggiano

uno spicchio d’aglio

50 g di olio extravergine di oliva

Sale q.b.

Preparazione: