I vantaggi di una cappa aspirante silenziosa per la tua cucina

Le cucine sono il cuore pulsante di una casa. Le cappe sono un elemento fondamentale in ognuna di esse, non solo per la loro funzione pratica di aspirazione dei fumi, ma anche per il loro impatto sull’ambiente della cucina.

Una delle caratteristiche più importanti da considerare quando si scelgono le cappe da cucina è la silenziosità, per migliorare il comfort degli spazi. Adesso vediamo i fattori che fanno la differenza.

Perché scegliere una cappa silenziosa

Il cibo è il nostro fedele compagno di vita, alla cui preparazione dedichiamo molto tempo. Inoltre, la cucina è sempre più integrata con il resto della casa e diviene punto di aggregazione. Una cappa tradizionale può disturbare alcuni dei momenti più importanti della giornata con il suo rumore.

Efficienza e vivibilità dell’ambiente cucina non dipendono solo dalle prestazioni degli elettrodomestici, ma anche dalla loro silenziosità. Con la tendenza di progettare la cucina a vista sul living, poter contare su cappe che abbiano una grande capacità aspirante e che non siano rumorose è decisivo anche per gli ambienti circostanti.

Il tutto gioca a favore della salubrità degli spazi: meno odori, fumi, vapori e gas incombusti, grazie ad apparecchi silenziosi che si integrano perfettamente con il design dell’ambiente cucina.

Tecnologie disponibili

Le cappe silenziose sono dei dispositivi di aspirazione che prevedono, al loro interno, un sistema di riduzione del rumore più efficace di quelli tradizionali. La ricerca tecnologica in questo campo ha permesso di ottenere notevoli progressi.

Le soluzioni tecnologiche di riduzione del rumore integrate nelle cappe da cucina silenziose agiscono essenzialmente su due aspetti:

smorzare il rumore alla fonte , montando elementi di tenuta della ventola migliorati e che riducono al minimo gli attriti;

, montando elementi di tenuta della ventola migliorati e che riducono al minimo gli attriti; diminuire il rumore tra aria e filtri, attraverso un attento studio fluidodinamico dell’interazione tra i due, e con un design apposito dei corpi filtranti per agevolare la dissipazione dell’aria aspirata.

Anche i sensori intelligenti sono entrati a far parte del settore. Infatti, alcuni modelli di cappe silenziose montano a bordo sofisticati sensori che permettono di ottimizzare la potenza di aspirazione in automatico, in base alla qualità dell’aria da bonificare.

Come scegliere la giusta cappa silenziosa

Esistono diversi tipi di cappe da cucina, che si differenziano per il design, la modalità di funzionamento, il livello di rumore e l’efficienza energetica. Tra i principali tipi possiamo distinguere:

cappe a parete : sono le più classiche e vanno fissate direttamente sulla parete sopra il piano cottura. Possono avere un design inclinato, piatto o a camino, con la canna fumaria a vista. Sono ideali per le cucine che hanno il piano cottura posizionato vicino a una parete senza pensili;

: sono le più classiche e vanno fissate direttamente sulla parete sopra il piano cottura. Possono avere un design inclinato, piatto o a camino, con la canna fumaria a vista. Sono ideali per le cucine che hanno il piano cottura posizionato vicino a una parete senza pensili; cappe a isola : sono progettate per funzionare sopra un piano cottura posizionato al centro della cucina. Sono sospese dal soffitto e offrono un’aspirazione efficace da tutti i lati;

: sono progettate per funzionare sopra un piano cottura posizionato al centro della cucina. Sono sospese dal soffitto e offrono un’aspirazione efficace da tutti i lati; cappe da incasso o sottopensile : sono nascoste nei pensili o nei mobili sul piano cottura. Offrono un’aspirazione efficace e la loro sensibilità è particolarmente importante per la vicinanza all’orecchio della persona impegnata ai fornelli;

: sono nascoste nei pensili o nei mobili sul piano cottura. Offrono un’aspirazione efficace e la loro sensibilità è particolarmente importante per la vicinanza all’orecchio della persona impegnata ai fornelli; cappe ad angolo: sono le meno ingombranti e capaci di integrarsi in maniera armoniosa con le pareti attrezzate in caso di piano cottura ad angolo.

Inoltre, il livello di emissione sonora delle cappe da cucina differisce anche in rapporto alla modalità di funzionamento, che può essere aspirante o filtrante.

Le cappe aspiranti convogliano l’aria dall’interno della cucina e la espellono all’esterno attraverso un condotto. Questo significa che sono molto efficaci nel rimuovere fumo e odori, ma richiedono un’installazione più complessa per via del loro sfogo, che le può rendere molto rumorose se, per esempio, la canna fumaria viene sottodimensionata.

Diversamente, le cappe filtranti purificano l’aria per mezzo di un filtro e la rimettono in circolo nella cucina. Questo le rende più facili da installare. tuttavia, i filtri devono essere puliti o sostituiti regolarmente per mantenere la loro efficacia.

In generale una cappa aspirante si può definire silenziosa se le sue emissioni sonore sono al di sotto del 60 dB. Ad oggi esistono svariati modelli di ultima generazione che offrono ottime prestazioni, con una rumorosità variabile fra i 35 e i 60 dB.