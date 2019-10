Downton Abbey, arriva il ricettario in libreria dal 24 ottobre

Il 24 ottobre è il giorno in cui il film di Downton Abbey arriva al cinema in Italia (anche se è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma). Parallelamente, Panini Comics porta in libreria il ricettario dell’amata serie televisiva inglese, un tuffo nella cucina dell’iconica tenuta della famiglia Crawley dove potrete trovare tutti i piatti tipici dell’epoca.

Spaziando tra dolce e salato, il ricettario di Downton Abbey è a portata di popolano e aristocratico.

Quali sono le ricette che troveremo all’interno del volume?

Downton Abbey, il ricettario: dal pollo ripieno ai pistacchi alle Madaleine

Partiamo da ricette facili come le Madaleine, un classico della cucina francese che non sono altro che delicate tortine di pan di spagna tradizionalmente cotte in appositi stampini a forma di conchiglia. Famiglie come quella dei Crawley, abituati a viaggiare spesso in Francia, avevano certamente dimestichezza con questi dolcetti e l’abbiamo intravisti nella prima stagione, quando Matthew doveva ancora accettare l’idea di avere un valletto che lo serviva e preferiva farlo da solo, con grande dispiacere di Molesley.

In vista del Natale, una ricetta in più non può far male ed ecco che spunta, nel ricettario di Downton Abbey, anche il Christmas Pudding, un dolce che durante le festività natalizie non può mai mancare sulla tavola inglese. Chiamato in origine plum pudding, era associato anche al roast beef: venivano serviti e mangiati insieme ed erano i piatti delle feste. In ogni episodio di Natale di Downton Abbey i pudding sono presenti come da tradizione.

Nel ricettario di Downton Abbey troviamo anche il pollo ripieno con pistacchi, una vera delizia di carne: in genere, le portate di carne erano il pilastro della tavola aristocratica, ben proporzionati da servire agli ospiti. Il pollo ripieno ai pistacchi si rifà alle Mille e una notte, con sapori che ricordano il Medio Oriente.

Torniamo ai dolci e proponiamo dritto da Downton Abbey una squisita Meringata di lamponi, una delle portate servite con maggior frequenza a Downton: una meringa con frutta, in genere lamponi, che ha conquistato il palato degli aristocratici e che viene servita quando la Signora Patmore si rifiuta di cambiare menù nella prima stagione.

Le meringate di questo tipo erano anche chiamate pavlove, dalla ballerina russa Anna Pavlova, che fu in tournée in Nuova Zelanda e in Australia nel 1926 e, al pari di Dama Nellie Melba, diede il suo nome a un delizioso dessert.

Queste e tante altre ricette troverete in libreria, dal 24 ottobre (giornata che coincide con l’arrivo del film al cinema), in una raccolta al costo di 35 euro.