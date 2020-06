“Zanardi se l’è cercata”: Dj Aniceto scatena l’ira social. Poi cancella il post e si scusa

Zanardi, dj Aniceto scatena la bufera social

Dj Aniceto ha commentato l‘incidente che ha coinvolto il campione Alex Zanardi con un tweet che ha indignato i social. “Se non era una gara sportiva mi dispiace dirlo ma… S’è l’è cercata”, ha scritto dj Aniceto in un post poi cancellato.

Dopo quel commento su Twitter si è scatenata la bufera e l’artista ha deciso di scusarsi. “Ho capito che ho fatto una grande stronz*** a scrivere quel tweet, chiedo davvero scusa a tutti. Sono veramente dispiaciuto, me ne sono subito pentito, ho cercato di cancellarlo, ma è stato inutile, purtroppo ho visto che molti lo avevano già fotografato”, ha raccontato all’Adnkronos.

“Io sono una persona che lancia spesso provocazioni, perché è un modo per attirare l’attenzione su alcuni concetti – ha spiegato dj Aniceto- e siccome lì per lì mi sono arrabbiato, pensando che si trattasse di una gara amatoriale, ho pensato a quest’uomo (Zanardi, ndr) che va sempre oltre ogni limite e mi sono chiesto il perché. Ma siccome sono un cretino, uno che fa le cose d’impeto, ho scritto questa stronz*** , una cosa davvero brutta”.

E ha aggiunto: “Sono un grandissimo ammiratore di Alex, ho un grande dolore, non vedo l’ora di sapere che lui si salva. Mi sono reso conto di avere scritto una cosa brutta, devo imparare a scrivere le cose prima sul computer e poi sui social”. E conclude: “Alex non se lo merita. È un genio, aiuta i disabili. Dovevo rispettare il suo desidero di essere uno sportivo fino in fondo, sono mortificato. Non mi dovevo permettere”.

