Il vincitore di Italia’s Got Talent 2019 accoltella un amico e scappa

Accoltella un amico e scappa: l’aggressore è Antonio Sorgentone, vincitore dell’edizione 2019 di Italia’s Got Talent.

L’episodio di violenza è avvenuto nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre in un locale di Roma, situato nel quartiere Pigneto.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, che ha raccolto la testimonianza della vittima, il pianista Antonio Sorgentone, noto per aver vinto la decima edizione del famoso programma televisivo in onda su Sky, Italia’s Got Talent, si sarebbe avvicinato al 42enne Mirko D., anche egli musicista e gestore di un locale, e lo avrebbe accoltellato al gluteo sinistro.

Subito dopo l’aggressione, avvenuta per motivi ancora da chiarire, Sorgentone si è dato alla fuga.

La vittima è stata trasportata all’ospedale San Giovanni e successivamente dimessa con 7 giorni di prognosi.

Sorgentone, intanto, è stato denunciato per lesioni.

Antonio Sorgentone, 39 anni, è un pianista abruzzese che propone un repertorio che spazia dal swing al jazz, sino al boogie e al rock’n’roll.

Nel 2019 ha partecipato alla trasmissione Italia’s Got Talent, arrivando alla vittoria. La sua prima esibizione gli è valsa il Golden Buzzer, ovvero l’accesso alla finale diretto, che gli è stato dato da Mara Maionchi (qui il suo profilo), uno dei giudici del programma.

Il video della sua performance è in breve tempo divenuta virale, raggiungendo 800mila visualizzazioni in poche settimane.

In finale, poi, Sorgentone ha sbaragliato tutti gli avversari proponendo un’altra performance di livello, contornata anche da un effetto scenografico di grande impatto. L’artista, infatti, ha suonato il piano mentre questo prendeva letteralmente fuoco.

Sorgentone, tuttavia, non è nuovo a episodi di violenza. Nel 2013, infatti, il musicista durante un’esibizione al Parco Gondar di Gallipoli lanciò uno sgabello sul pubblico, colpendo un ignaro spettatore.

L’artista successivamente è stato denunciato per lesioni personali colpose.

