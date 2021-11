Viganò sul Covid: “Hanno ucciso i contagiati per farci accettare mascherine e lockdown. Noi ingannati per anni”

“Che Dio lo perdoni”. Così il giornalista e conduttore Bruno Vespa ha commentato le dichiarazioni di monsignor Carlo Maria Viganò, ex nunzio apostolico negli Stati Uniti e nemico dichiarato di papa Francesco, oggi convinto antivaccinista. “In tutte la parti del mondo in cui vige la psico-pandemia, il popolo scende nelle piazze e manifesta il proprio dissenso”, ha dichiarato Viganò in un video ripreso nell’inchiesta esclusiva di TPI sui No Vax di Dio. Secondo Viganò, i contagiati di Covid-19 sono stati uccisi deliberatamente “per farci accettare mascherine, lockdown e coprifuoco”. “Stiamo iniziando a capire che ci hanno ingannato per quasi due anni”, ha aggiunto l’arcivescovo nel video, trasmesso anche durante la puntata di ieri sera di Di Martedì su La7, in cui Vespa era ospite.