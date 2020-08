Vicenza, bambina di 2 anni cade giù dal terzo piano

Una bambina di 2 anni e mezzo è caduta dal terzo piano della sua abitazione a Piovene Rocchette (Vicenza) nel primo pomeriggio di ieri, 11 agosto. Ora la piccola si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Secondo le prime ricostruzioni la bambina sarebbe salita su una sedia per poi precipitare giù dal balcone da un’altezza di almeno 6-7 metri. La bambina è stata soccorsa da un’ambulanza dell’ospedale di Santorso e poi dall’elisoccorso che ha trasportato la piccola nel reparto di terapia intensiva neonatale del San Bortolo. Sul posto anche i carabinieri per la ricostruzione dei fatti.

