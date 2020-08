Via Pontina bloccata per un incidente oggi a Roma

Un albero è caduto nel pomeriggio di oggi, martedì 4 agosto, sulla via Pontina – a Castel di Decima, appena fuori Roma – a causa di un incendio. Le fiamme si sono sviluppate tra le sterpaglie ai lati della strada. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute pattuglie del IX Gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale. Secondo quanto si apprende, è in corso la chiusura temporanea di via Pontina, che ora risulta bloccata da Castel di Decima in direzione Roma e al chilometro 17.800 in direzione Pomezia, per la rimozione del tronco. L’incendio causato dalla caduta dell’albero ha creato lunghe code in direzione Roma, bloccando il traffico.

Notizia in aggiornamento

