Via Crucis 2025 al Colosseo: le strade chiuse al traffico, metro, bus deviati

Quali sono le strade chiuse e le deviazioni previste per la Via Crucis 2025 di oggi al Colosseo? Come si legge sul sito di Roma Mobilità, già dal primo pomeriggio, tra le 13,30 e le 15, saranno chiuse le strade intorno all’area dell’evento. Le prime chiusure alle 14 scatteranno su via dei Fori Imperiali, via Cavour (da largo Venosta a largo Corrado Ricci), via degli Annibaldi, via del Parco del Celio.

Via Celio Vibenna e via di San Gregorio chiuderanno in direzione di piazza di Porta Capena dalle 14, e dalle 15 anche in direzione Colosseo. Dalle 13,30 saranno così deviate su percorsi alternativi le linee 51, 75, 81, 85, 87, 117, 118 (qui il dettaglio). La Questura ha richiesto la chiusura, dalle 14 di venerdì, della fermata Colosseo della metro B.

Per la via Crucis 2025 previsto l’allestimento di un’area di sicurezza che sarà attivata dalle 14 di venerdì e interesserà piazza del Colosseo; via dei Fori Imperiali, tra largo Corrado Ricci e via Labicana; via Celio Vibenna; via di San Gregorio; largo Gaetana Agnesi; via Nicola Salvi, tra via Terme di Tito e largo Gaetana Agnesi; via degli Annibaldi, tra via Frangipane e largo Gaetana Agnesi; via del Colosseo, tra via delle Carine e largo Gaetana Agnesi; via Vittorino da Feltre, tra via delle Carine e largo Gaetana Agnesi; largo Assen Peikov; via del Fagutale, tra largo Assen Pezkov e largo Gaetana Agnesi. A queste strada si aggiungeranno le aree archeologiche del Palatino e dei Fori Imperiali.

L’accesso all’area riservata sarà possibile solo attraverso i controlli di sicurezza dei varchi di prefiltraggio, presidiati dalle Forze dell’Ordine in via dei Fori Imperiali, altezza largo Corrado Ricci; via degli Annibaldi, altezza via Frangipane; piazza del Colosseo, angolo Labicana/Salvi e altezza via Claudia; via di San Gregorio, angolo via dei Cerchi.

Per tutta la giornata, saranno anche in vigore i divieti di sosta in via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Sacra, via di San Bonaventura, via dei Fori Imperiali, via della Salara Vecchia, via Clivo di Venere Felice e largo Corrado Ricci. Divieto di parcheggio anche a piazza di Santa Francesca Romana, largo Gaetana Agnesi, via degli Annibaldi, via Salvi e via del Colosseo, via Vittorino da Feltre, via del Fagutale, via del Monte Oppio, largo Peikov, via delle Terme di Tito, via del Tempio della Pace e via in Miranda.

Ulteriori chiusure al traffico nel corso della giornata interesseranno via del Colosseo/via delle Carine e via del Colosseo/largo Gaetana Agnesi, via Vittorino da Feltre/via delle Carine, via del Fagutale/via del Monte Oppio, via delle Terme di Tito/via del Monte Oppio, viale del Parco del Celio/via Claudia, l’ultimo tratto di via di San Gregorio altezza via dei Cerchi in direzione Circo Massimo, un tratto di via del Foro Romano, fronte cancello, via del Parco del Celio all’altezza della scalinata su via di San Gregorio.