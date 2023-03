“Vale più di 9mila euro”: ragazza acquista un vestito al mercatino vintage e scopre che è un pezzo unico Versace

A volte scavando nei mercatini vintage si possono fare dei veri e propri affari: una ragazza canadese, Sarah Dunk, ha raccontato il suo colpo di fortuna su TikTok, in un video che è diventato presto virale con più di 16 milioni di visualizzazioni.

Mentre rovistava tra i capi, si è imbattuta in un vestito che l’ha particolarmente colpita, acquistandolo per la cifra di 17 dollari canadesi, circa 11 euro. Soltanto in un secondo momento però si è resa conto che si tratta di un modello da collezione firmato Versace, dal valore di diverse migliaia di euro. Si tratta di un abito da sera nero con trasparenze, mostrato dalla giovane, che poi ha realizzato di avere tra le mani una creazione d’alta moda di Gianni Versace.

Tra i tantissimi utenti che hanno guardato il video sui social ce n’è uno che è riuscito a riconoscere nell’abito un capo della collezione primavera/estate 1992. Su 1stDibs.com, sito che vende articoli di lusso In più, ha un prezzo di rivendita di 9.800 dollari.

La ragazza canadese non è sicura di voler mettere in vendita l’abito, perché ha riscontrato una piccola differenza rispetto a quello nel catalogo: le spalline sono leggermente diverse, ma potrebbe essere voluto, visto che gli abiti di haute couture sono spesso cuciti su misura per l’acquirente.