Verona: uomo torna a casa, si accende una sigaretta e provoca un’esplosione nel suo appartamento

Si accende una sigaretta e provoca l’esplosione del suo appartamento: è accaduto in un condominio di Verona nella giornata di ieri, domenica 10 novembre.

Secondo quanto ricostruito, la deflagrazione è avvenuta a Bussolengo, in un’abitazione privata situata al piano terra di un condominio di due piani.

Il proprietario, una volta rientrato a casa, si è acceso una sigaretta non accorgendosi evidentemente che era in atto una fuga di gas.

A causare l’esplosione, infatti, è stata una perdita al tubo che collega il piano cottura della cucina al rubinetto del gas, che ha provocato la saturazione dei locali.

La deflagrazione ha divelto le porte e le finestre della casa. Anche la porta basculante del garage, posto al piano sottostante e collegato all’appartamento, è stata sventrata.

L’uomo, che è stato soccorso dagli operatori del 118, ha riportato escoriazioni e una ferita alla nuca.

Lo stabile, invece, non ha subito danni strutturali per cui non si è reso necessario evacuare gli occupanti e dichiararne l’inagibilità.

Potrebbero interessarti “Gramsci gay”, imbrattato il murale a Turi. I volontari si attivano per cancellare la scritta “Aiuto, mia madre vuole uccidermi”: la chiamata al 911 del bambino prima di essere accoltellato Costretti ad assumere la ‘droga di Hitler’ per non perdere il posto: turni massacranti a 6 euro l’ora, l’indagine della GdF che rivela le condizioni dei lavoratori dei cantieri di Porto Marghera

Friuli, esplosione in un palazzo: distrutti diversi appartamenti, ci sono feriti

Sigarette normali o elettroniche, quali fanno più male? L’esperimento è spaventoso | VIDEO