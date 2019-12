Vercelli, violenze sessuali di gruppo tra minori in casa famiglia: 5 indagati

Una casa famiglia di Caresana, in provincia di Vercelli, è stata sequestrata perché coinvolta in un’indagine per violenze sessuali di gruppo tra minori. Nella stessa operazione della squadra mobile è stato inoltre disposto il divieto di esercitare qualunque attività professionale a contatto con minori a carico di cinque educatori della comunità.

Secondo le indagini, tra le mura della casa famiglia avvenivano delle violenze sessuali di gruppo tra i minori stessi. Gli educatori indagati, invece, avrebbero avuto delle condotte omissive in relazione a quei reati.

Ulteriori dettagli sul caso della casa famiglia di Caresana saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11 negli uffici della procura di Vercelli.

