Venezia, si entra su prenotazione: da agosto la sperimentazione. Nel 2023 arriva il ticket

Prenotazione e ticket per visitare il centro storico: Venezia si prepara a sperimentare nuove regole per limitare le ondate di turisti che mettono a rischio il tessuto della città lagunare. Dal primo agosto partirà la sperimentazione del nuovo sistema di prenotazione, che darà diritto a vari benefici. Chi prenoterà la propria presenza in città tramite il portale dedicato potrà ottenere sconti su servizi come i trasporti pubblici e i musei, esibendo l’apposito codice Qr.

Le prenotazioni saranno il preludio dell’introduzione a partire dal 2023 del ticket. Il contributo, di ammontare variabile, sarà chiesto a tutti i turisti che arrivano da fuori Regione e non pernottano nella città. La somma da corrispondere varierà rispetto all’anticipo con cui si prenota il proprio arrivo e l’afflusso previsto nel periodo scelto. Sarà perciò più costoso accedere alla città nei periodi di massima affluenza e per chi sceglie di visitare la città con poco preavviso. Sarà esentato chi pernotta, che è già tenuto a pagare la tassa di soggiorno. “A preoccupare sono i vacanzieri giornalieri che arrivano in maniera improvvisa la mattina e se ne vanno la sera e creano spesso intasamento”, ha detto il sindaco Luigi Brugnaro. “Abbiamo studiato questo sistema premiante: chi prenota potrà beneficiare di un risparmio evidente anche sul contributo d’accesso”.

Escluso per il momento qualsiasi ipotesi di imporre un “numero chiuso” per accedere alla città, come chiesto invece parte dell’opposizione in consiglio comunale.