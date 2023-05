Mistero a Venezia: l’acqua nel Canale Grande diventa verde fosforescente

Mistero a Venezia. Nella mattinata di oggi, domenica 28 maggio 2023, intorno alle ore 9,30 l’acqua della laguna nel Canal Grande si è tinta di un verde fosforescente. Ancora non è chiaro come mai l’acqua abbia assunto questo colore, ma non è escluso che si tratti di una performance artistica o di una azione degli ambientalisti. Sulla vicenda sta indagando la polizia giunta sul posto su segnalazione di residenti e passanti. Il tutto è avvenuto davanti ai tantissimi turisti che, come sempre, hanno preso d’assalto la città lagunare. Stamani, inoltre, si sta svolgendo la Vogalonga, regata non competitiva che percorre anche il Canale Grande.

Il Prefetto di Venezia, Michele di Bari, si è subito attivato ed ha convocato una riunione urgente di coordinamento tra le varie forze di Polizia della città. Scopo della riunione sarà quello di capire l’origine del fenomeno e studiare le azioni da intraprendere. La chiazza di liquido verde fosforescente è apparsa all’altezza del Ponte di Rialto. Per la modalità dell’evento, il fatto ricalca le dimostrazioni avvenute in altre città da parte di militanti ambientalisti, ma a differenza di quelle – al momento – non risulta alcuna rivendicazione.