Valanga a val Senales: 2 morti

Due persone sono morte travolte dalla valanga in Val Senales in Alto Adige. La slavina ha ucciso due persone – stando alle prime informazioni sarebbero un uomo e una donna – a circa 2.200 metri sopra l’abitato di Maso Corto. In questi giorni, dopo le copiose nevicate dei giorni scorsi, il pericolo di valanghe è ‘marcato’ di grado 3.

I due scialpinisti travolti e uccisi da una valanga sopra l’abitato di Certosa in Val Senales sarebbero marito e moglie originari di una paesino dell’omonima vallata altoatesina. Erano circa le ore 13,40 di oggi quando in Val Senales si è attivata la macchina dei soccorsi per due persone rimaste sotto una slavina. La fitta nebbia in quota ha inizialmente ostacolato le operazioni di ricerca perché gli elicotteri non riuscivano a alzarsi in volo. Successivamente la visibilità è migliorata e i soccorritori sono stati elitrasportati in quota. Nelle operazioni di soccorso è stato impiegato anche un elicottero austriaco.

