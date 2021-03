Vaccini anti-Covid in Italia: l’aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate | 19 marzo 2021

Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Qui l’aggiornamento sulle dosi di vaccino anti-Covid consegnate e somministrate in Italia

Ore 07.00 – Consegnate 9,5 milioni di dosi, somministrate 7,3 milioni – Attualmente in Italia sono state consegnate 9,5 milioni di dosi di vaccini anti-Covid: 7,3 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose, 2,1 milioni la seconda.

