VACCINI ANTI-COVID IN ITALIA: L’AGGIORNAMENTO SULLE DOSI CONSEGNATE E SOMMINISTRATE | 4 MAGGIO 2021

Qual è la situazione dei vaccini in Italia ad oggi, martedì 4 maggio 2021? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Ore 07.00 – Somministrate 21 milioni di dosi – Attualmente in Italia sono state somministrate 21 milioni di dosi di vaccini anti-Covid, a fronte di 24.7 milioni di dosi consegnate. Ad aver ricevuto entrambe le dosi sono 6.3 milioni di cittadini.

