Qual è la situazione dei vaccini in Italia ad oggi, domenica 25 aprile 2021? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Qui l’aggiornamento sulle dosi di vaccino anti-Covid consegnate e somministrate in Italia

Ore 7,00 – Sono 17.473.753 le dosi di vaccino somministrate in Italia su un totale di 19.880.040 di vaccini distribuiti. Di questi, 5.156.388 hanno completato il ciclo vaccinale, ricevendo sia la prima che la seconda dose.

