VACCINI ANTI-COVID IN ITALIA: L’AGGIORNAMENTO SULLE DOSI CONSEGNATE E SOMMINISTRATE | 15 MAGGIO 2021

Qual è la situazione dei vaccini in Italia ad oggi, sabato 15 maggio 2021? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Ore 7.00 – 26 mln e 485mila dosi – Nel dettaglio sono 2.557 i principali punti di somministrazione (inclusi i punti di somministrazione ospedalieri e territoriali; non sono inclusi i punti di somministrazione temporanei). Le categorie che sono state vaccinate sono cosi’ suddivise: 6.763.142 over 80, 5.241.322 soggetti fragili e caregiver, 3.367.525 operatori sanitari e sociosanitari, 944.150 personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio, 682.137 ospiti Strutture Residenziali, 4.089.924 fascia 70-79 anni, 2.642.444 fascia 60-69 anni, 1.336.497 personale scolastico, 400.998 comparto Difesa e Sicurezza e 1.017.063 altre categorie.

