Cade da una nave da crociera e sopravvive in acqua per ore: “È un miracolo”

“Un miracolo”. Così i soccorritori hanno definito il salvataggio di un 28enne, sopravvissuto per ore in mare aperto. L’uomo, di cui non sono note le generalità, era caduto da una nave da crociera nel mezzo del Golfo del Messico, dove è stato recuperato con evidenti segni di ipotermia e disidratazione.

Il 28enne si trovava in vacanza con alcuni familiari sulla nave da crociera Carnival Valor, partita da New Orleans, negli Stati Uniti. Mercoledì sera era stato visto per l’ultima volta dalla sorella, in uno dei bar della nave. Da lì si era allontanato per andare in bagno ma non aveva più fatto ritorno in cabina. Al risveglio la donna aveva dato l’allarme, senza che le ricerche a bordo dessero frutti. È così intervenuta la guardia costiera, che ha iniziato a perlustrare la rotta seguita dalla nave, usando anche elicotteri e aerei. Intorno alle 20,30 di giovedì l’uomo è stato trovato a sud di Southwest Pass, in Louisiana. “Non ha dato alcuna chiara indicazione del motivo per cui è caduto in mare o a che ora in particolare”, ha detto alla Cnn Seth Gross, coordinatore della ricerca e salvataggio per la guardia costiera statunitense. Sono ancora in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e anche l’orario in cui l’uomo è caduto in acqua. Se si dovesse scoprire che è rimasto in mare più di 15 ore, sarebbe il tempo “più lungo in assoluto di cui abbia mai sentito parlare”, ha detto Gross, “uno di quei miracoli del giorno del Ringraziamento”.