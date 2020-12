Varese, 77enne si getta dalla rampa del box e muore: la moglie non lo vede e gli passa sopra con l’auto

Un uomo di 77 anni è morto nella mattinata di oggi, martedì 15 dicembre, a Origgio, in provincia di Varese. L’uomo si sarebbe gettato dalla cima della rampa del box della propria abitazione, secondo quanto riporta Fanpage che cita fonti della polizia locale. Qualche minuto più tardi la moglie, non avendo notato il corpo già esanime del marito, vi è passata sopra con la propria automobile.

Inizialmente una chiamata partita verso le 10.20 al centralino del 118 parlava di una persona investita, ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto, i sanitari hanno trovato l’uomo in arresto cardiaco e non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Gli agenti della polizia locale hanno pensato che l’uomo fosse caduto dal tetto dell’abitazione e che la moglie lo avesse investito accidentalmente. In un secondo momento, tuttavia, è stato ritrovato nelle vicinanze del cadavere un bigliettino d’addio firmato dall’uomo. Il 77enne nei giorni precedenti non aveva dato modo di pensare ad un gesto così estremo.

