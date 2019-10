Per i medici era malato di mente, in realtà aveva un tumore al cervello: Andrei muore a 27 anni

Aveva un tumore al cervello, ma per i medici era malato di mente. Andrei Tatar è morto a soli 27 anni. Stroncato da un cancro, il ragazzo lottava contro una diagnosi sbagliata.

In Romania, il suo Paese di origine, Andrei Tatar era stato ricoverato in una struttura per malattie mentali. I medici che lo avevano in cura credevano infatti che il suo disturbo fosse un problema di tipo psichiatrico. Il ragazzo aveva invece una metastasi al cervello.

Andrei è morto nel reparto di Oncologia dell’Ospedale Maggiore di Trieste, in Italia, dove viveva. Il quotidiano Il Gazzettino scrive che la madre, Ruxanda Maricica, non credeva nei medici che parlavano di disturbi mentali in Romania e quindi si è rivolta all’ospedale triestino dove è stato accertato dai medici italiani che Andrei aveva in realtà un tumore al cervello. Non era malato di mente, non aveva un disturbo nervoso.

Purtroppo gli oncologi dell’ospedale di Trieste non hanno potuto curare il giovane efficacemente perché ormai era troppo tardi.

La triste storia di Andrei ha commosso Cinto Caomaggiore, il comune veneto dove il 27enne viveva. La madre del giovane lavora come badante e donna delle pulizie, e non avendo sufficiente denaro per le spese dei funerali la comunità ha deciso di aiutare la donna. Il parroco don Carlo Conforto, gli amici e l’Amministrazione comunale hanno lanciato una gara di solidarietà per coprire le spese del rito, scrive sempre Il Gazzettino.

I funerali di Andrei Tatar sono in programma per lunedì pomeriggio alle 15.

Potrebbero interessarti Catania, prete confessa abusi su minori: condannato a 12 anni Chef Rubio contro Salvini: “Stufo dei i tuoi sostenitori idioti”. I leghisti lo ricoprono di insulti Torino: arrestati 6 agenti penitenziaria con l'accusa di torture ai detenuti

Tumori, buone notizie dal report: diminuiscono i nuovi casi e si guarisce di più