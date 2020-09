Rintracciato l’utente autore del post shock su Willy Monteiro Duarte

Preso l’utente di Facebook che aveva indignato il web condividendo un commento shock su Willy Monteiro Duarte, il 21enne italocapoverdiano ucciso nel corso di un pestaggio a Colleferro la notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. “Avete tolto di mezzo quello scimpanzé. Godo come un riccio per la sua morte”, si leggeva sul profilo che portava il nome di “Manlio Germano”, in un post rivolto ai fratelli Bianchi e a Francesco Belleggia, considerati i principali responsabili della morte del giovane.

A distanza di circa due settimane, la polizia postale di Roma e Latina, con la collaborazione della squadra di Firenze, ha rintracciato il giovane, uno studente di 23 anni esperto di informatica che si trovava in un albergo del capoluogo toscano. Residente a Treviso, il ragazzo aveva usato un profilo falso per condividere il messaggio razzista, utilizzando tecniche di anonimizzazione del suo indirizzo Ip, convinto che sarebbe stato impossibile rintracciarlo. Ora le forze dell’ordine lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, che coordina le indagini informatiche.

