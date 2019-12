Trovano portafoglio con 200 euro e lo restituiscono al proprietario

Due giovani senegalesi trovano un portafoglio per strada e lo restituiscono al proprietario, un imprenditore di Asti.

Al suo interno c’erano 200 euro e tutti i documenti: per questo Massimo, quando ha ritrovato il portafoglio ancora intatto e con tutti i suoi averi dentro, ha deciso di ricompensare i due ragazzi di 20 anni.

Come? Con un premio in denaro e la promessa di trovare loro un lavoro.

“Li ho ringraziati con un premio in denaro per avermi ridato il portafogli ma spero di poter fare anche altro: mi spenderò affinché trovino lavoro, se dovessi sapere di qualche opportunità e io stesso li terrò a mente per la mia azienda”, racconta Massimo, che l’imprenditore, a Repubblica.

“Un gesto inaspettato e molto significativo. Li ho incontrati, ho dato loro 50 euro come forma di ringraziamento ma ho chiesto anche i loro nomi e numeri di telefono. Sicuramente resteremo in contatto e se potrò li aiuterò perché sono dei bravi ragazzi”, aggiunge.

L’imprenditore di Asti aveva perso il portafoglio vicino alla stazione. I due ventenni lo hanno trovato in strada e lo hanno consegnato agli agenti della Polfer, che in pochi minuti grazie alla banca dati sono riusciti a risalire all’imprenditore.

Potrebbero interessarti Prato, operai in sciopero per le condizioni di lavoro multati 4mila euro. Il sindacato: “Effetto del decreto sicurezza” Violenta una ragazza e lei si suicida a 27 anni: ex suora condannata a 3 anni per abusi sessuali Solo 4.800 euro a vittima di stupro: la Corte di Giustizia Ue fissa udienza contro Italia

Leggi anche:

Un ragazzo senegalese trova un orologio d’oro e lo restituisce: il proprietario lo assume