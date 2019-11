Un ragazzo senegalese trova un orologio d’oro e lo restituisce: il proprietario lo assume

Un ragazzo senegalese trova un orologio d’oro e lo restituisce: come ricompensa, viene assunto

Questa è la storia di Modou Gaye, un ragazzo di 22 anni di origini senegalesi che ha trovato un orologio d’oro e lo ha consegnato alle autorità.

È successo a Parma. Il giovane ha trovato l’orologio ancora chiuso in una busta di velluto verde, abbandonato sul ciglio della strada, e ha chiesto l’aiuto di un gioielliere per scoprirne il valore: oltre 25 mila euro.

“Quel Rolex non era mio. Quindi dovevo per forza restituirlo. Mio padre mi ha insegnato questo. E io questo ho fatto”, ha spiegato Modou come riporta la Gazzetta di Parma.

L’orologio è stato consegnato ai carabinieri, ma la storia non è finita qui. Il proprietario, un imprenditore di Modena, ha voluto conoscere questo giovane ragazzo che in tutta onestà ha restituito un oggetto di grande valore. Quando ha scoperto che Modou Gaye era disoccupato, allora ha deciso come ripagarlo e lo ha assunto nella sua azienda.

Trova un orologio d’oro e lo restituisce: il proprietario vuole conoscerlo

Il giorno in cui ha perso l’orologio, l’imprenditore era a Parma per lavoro e, per ritrovarlo, oltre ad aver sporto denuncia per smarrimento, aveva anche pubblicato diversi appelli sui giornali locali.

Anche il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, ha voluto dire la sua a riguardo: “Una bella storia di riscatto. Abbiamo tutti una storia, ed è bello sapere che l’onestà diventa il mezzo attraverso il quale poterla raccontare: squarcia il velo d’indifferenza facendoci sentire un po’ più umani e un poco meno disinteressati al mondo che ci circonda”.

Non è la prima volta che oggetti smarriti (o denaro smarrito) tornano al mittente. Anche a gennaio, Omar Chamkou ha ritrovato un portafoglio nel Vicentino che conteneva 900 euro e, dopo averlo consegnato al comune, è stato contattato dal titolare della Conceria Finco di Bassano, il proprietario del borsellino smarrito, ed è stato assunto.