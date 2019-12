Tromba d’aria in provincia di Potenza

Sono otto le persone rimaste ferite a Lauria, in provincia di Potenza, a causa della tromba d’aria che ha colpito la città in serata: una giovane di 28 anni è in condizioni molto gravi e si trova nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Lagonegro.

Il 118 “Basilicata soccorso” sta trasportando all’ospedale San Carlo di Potenza altri due feriti, uno dei quali 15enne. Non destano invece preoccupazioni le condizioni delle altre persone coinvolte.

Il sindaco di Lauria, Angelo Lamboglia, ha reso noto all’Ansa di aver attivato il Coc (Centro operativo comunale). I Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri, sono al lavoro per liberare diverse strade da alberi caduti per il forte vento. Danni causati dal maltempo anche in altri comuni lucani.

