Una macabra storia di volenza sessuale quella avvenuta nel trevigiano dove un uomo, un operaio di 45 anni, è stato arrestato con l’accusa di abuso e sequestro di persona ai danni di due tredicenni. Il fatto è avvenuto a novembre, ma solo pochi giorni fa con l’esito delle analisi su indumenti e pc sequestrati in casa dell’indagato è scattata la custodia cautelare. La due ragazze conoscevano l’operaio, e sarebbero state rinchiuse nel garage dell’uomo dove sarebbero state sottoposte a violenze per una notte. La custodia cautelare, come riferisce il quotidiano “Tribuna di Treviso”, è stato disposto dal gip Angelo Mascolo.

