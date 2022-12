Treviso, la 14enne che ha scoperto di essere l’erede di un imprenditore milionario

Erede di un patrimonio milionario a sua insaputa. Una ragazza di Treviso ha scoperto di essere figlia di un imprenditore con cui la madre aveva avuto una relazione extraconiugale. L’uomo, deceduto tre anni fa senza riconoscerla, avrebbe contribuito in segreto al mantenimento della figlia, oggi 14enne.

La madre, che lavorava per l’imprenditore come segretaria, ha deciso di avviare una causa per otttenere il riconscimento della paternità e far entrare la figlia nell’asse ereditario. “La nostra assistita ha capito che non poteva più nascondere la verità alla bambina e ha deciso di raccontarle tutto. È figlia dell’imprenditore ed è giusto che questo venga riconosciuto da tutti”, hanno detto a Il Corriere del Veneto gli avvocati che assistono la 56enne e la figlia. La ragazza è venuta a sapere della vicenda da una lite tra la madre e il suo attuale compagno, che l’ha invece riconosciuta. Se sarà confermata la paternità dell’imprenditore, la sua potestà genitoriale sarà revocata. “Avremmo voluto evitarlo per risparmiarle il peso dell’iter giudiziario e soprattutto per evitare di chiedere la revoca della potestà genitoriale dell’uomo che l’ha riconosciuta e che le vuole bene. Passaggio obbligato per procedere con la causa”, hanno detto i legali. “Ma è giusto che la ragazzina entri nell’asse ereditario dell’imprenditore”. Sarebbero rimasti sorpresi i famigliari dell’imprenditore, che dicono di aver saputo della vicenda solo di recente. Secondo gli avvocati della donna però, l’uomo era sempre stato presente nei momenti importanti della vita della figlia, come il battesimo. Esisterebbe inoltre un test del dna, fatto quando la donna era incinta, che confermerebbe la paternità.