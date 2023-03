Torna a casa dal lavoro e si ritrova sul set di un film porno: “C’erano almeno 20 persone”

Torna a casa dal lavoro e si ritrova sul set di un film porno

È una vicenda che ha dell’incredibile quella avvenuta a Dragona, tra Ostia e Acilia, nella periferia di Roma, dove un uomo, tornato a casa dal lavoro, si è ritrovato nel bel mezzo di un set di un film porno.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un 35enne, diversi giorni fa è tornato nel suo appartamento con un certo anticipo rispetto agli orari ordinari, a causa di un imprevisto.

Una volta arrivato nella sua abitazione, un appartamento che da poco aveva preso in affitto con un coinquilino, si è ritrovato il proprietario della casa, che aveva tenuto una copia delle chiavi per sé, insieme ad altre venti persone in quello che era stato trasformato in un vero e proprio set di un film hard.

Tra l’affittuario e il proprietario dell’appartamento è subito scoppiata una violenta lite, che si è conclusa con l’intervento degli agenti del X distretto di Polizia Lido.

Il 35enne ha fatto mettere a verbale che nell’appartamento si stava girando un film a luci rosse e che erano presenti “almeno venti persone tra uomini e donne”.

L’uomo, inoltre, ha dichiarato di aver chiesto spiegazioni al proprietario con la discussione che ben presto si è trasformata in una lite.

Durante il diverbio, attori, attrici, tecnici e cameramen, alcuni dei quali erano senza vestiti e intenti a girare scene inequivocabili, sono subito scappati.

L’ipotesi di reato è di violazione di domicilio, ma al momento non è stata ancora presentata nessuna denuncia, motivo per cui la procura non ha ancora aperto un fascicolo.