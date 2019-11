Terremoto in Albania, l’ex ballerino di amici Kledi Kadiu: “Donerò i proventi delle mie lezioni al mio Paese”

L’ex ballerino di Amici Kledi Kadiu dopo il terremoto in Albania ha annunciato che donerà parte dei ricavati delle sue lezioni di danza al proprio Paese. Oggi 26 novembre 2019 un forte terremoto di magnitudo 6.5 ha infatti devastato la costa settentrionale dell’Albania provocando 15 morti. Il danzatore doveva recarsi a Tirana per tenere uno stage di danza ma a causa del terremoto ha dovuto rimandare la partenza. Quando c’è stata al scossa Kledi si trovava nella sua casa a Rimini dove vive con la famiglia. Stava dormendo e il terremoto lo ha svegliato all’improvviso.

Appena si è reso conto di quello che era successo ha telefonato ai genitori che abitano a Tirana. Fortunatamente il padre e la madre di Kledi sono sani e salvi ma la paura è stata molta anche per loro.

“I miei genitori mi hanno confermato che Durazzo è stata duramente colpita. Distrutta per quasi la metà. E’ una situazione spaventosa – ha proseguito – Quello che è accaduto sembra quasi un fenomeno contro natura. Si tratta di fenomeni non previsti e per questo non governabili” ha dichiarato ad Adnkronos.

Terremoto in Albania: almeno 15 morti, centinaia di persone sotto le macerie. Il sisma avvertito anche in Puglia e Basilicata. Nuova forte scossa alle 14

