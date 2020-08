Milano, tassista rapinato: “Dacci i soldi o ti ammazzo”. Lui implora: “Vi prego, non guadagno niente” | VIDEO

Tassista rapinato a Milano, “Dammi i soldi o ti ammazzo” | VIDEO

Nella notte di mercoledì 12 agosto un tassista di 66 anni è stato rapinato in pieno centro a Milano. Le telecamere di video sorveglianza installate all’interno dell’auto hanno registrato il momento dell’aggressione. I malviventi sono tre ragazzi, che intorno alle 2 del mattino, sono saliti sul taxi a Porta Genova per farsi portare in via Triboniano. Una volta arrivati a destinazione, i tre giovani hanno aggredito il tassista bloccandolo per il collo e minacciando di ucciderlo. “I soldi sono qua. Siete dei vigliacchi. Il portafogli e il telefono, no, vi prego ci sono delle cose importanti, vi prego”, supplica il tassista mentre i ladri rovistano nelle sue tasche e tra i sedili. Gli aggressori sono fuggiti portandosi via 140 euro, oltre a vari oggetti personali. Il video è ora al vaglio degli inquirenti.

Leggi anche: Roma: tassista aggredito a Roma da 4 clienti: le drammatiche immagini del pestaggio | VIDEO

Potrebbero interessarti Sutri, cittadini costretti a bere arsenico: l'acqua era contaminata ma il Comune non ha avvertito Sicilia prima in Italia per indice di contagio, Orlando: "Pronti a chiudere" Cambiano le regole anti-contagio in Lombardia, Lazio e Campania: tutte le novità