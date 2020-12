Suarez ammette: “Conoscevo i contenuti dell’esame per la cittadinanza italiana”

Suarez ammette di aver saputo le domande in anticipo

Torna a far parlare Luis Suarez, che lo scorso settembre aveva svolto l’esame per ottenere la cittadinanza italiana ed era stato accusato di aver barato. A distanza di mesi, il calciatore uruguaiano è stato sentito dalla Procura di Perugia come persona informata dei fatti. I magistrati di Perugia indagano sull’esame “farsa”, sostenuto all’Università per Stranieri di Perugia. La deposizione è avvenuta in spagnolo, il calciatore è intervenuto in videoconferenza e, durante il colloquio con i magistrati, è stato assistito dal manager e dall’avvocato. Come specifica l’Ansa, pare che Suarez abbia confermato di aver conosciuto i contenuti della prova prima di sostenere l’esame.

Cos’era successo? Facciamo un passo indietro e torniamo a quel 17 settembre, quando il calciatore avrebbe dovuto sostenere l’esame per ottenere la cittadinanza italiana. La procura di Perugia, tramite intercettazioni telefoniche e sequestro dei supporti informatici, ha ricostruito la dinamica dell’esame di Suarez: l’università, come riporta Repubblica, gli aveva inviato un primo file da imparare a memoria. “Benvenuto, si presenti per favore e ci parli un po’ di lei”. “Dalle attività investigative – sottolinea una nota della procura di Perugia firmata da Raffaele Cantone – è risultato che gli argomenti oggetto della prova d’esame sono stati preventivamente concordati con il candidato e che il relativo punteggio è stato attribuito prima ancora dello svolgimento della stessa, nonostante sia stata riscontrata, nel corso delle lezioni a distanza svolte da docenti dell’ateneo, una conoscenza elementare della lingua italiana”.

