Quattro spot ideati e diretti pro bono dal regista Giuseppe Tornatore contribuiranno a promuovere la campagna di vaccinazione anti Covid in Italia su richiesta del Commissario Straordinario. Il primo degli spot, intitolato “La stanza degli abbracci“, è stato pubblicato ieri ed è visibile sul sito di Invitalia, su Youtube e sui social network.

“Tornatore ha accettato di contribuire con il proprio talento alla lotta contro il virus, chiamando a collaborare per le musiche anche il maestro Nicola Piovani, spiega una nota del commissariato straordinario, la struttura guidata da Domenico Arcuri per contrastare l’emergenza. “Lo spot è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production, una società di Leone Film Group. Produttore esecutivo Enrico Venti”.

Come ha spiegato lo stesso Giuseppe Tornatore, ospite ieri insieme ad Arcuri a Domenica In, i primi tre spot sul vaccino anti Covid fanno parte di una “trilogia”, che segue un filone comune. Il quarto spot, in fase di realizzazione, sarà invece autonomo rispetto agli altri.

