Sposato a sua insaputa: 39enne va in comune per il matrimonio e scopre di avere già una moglie

Sposato a sua insaputa. È una vicenda che ha dell’assurdo, quella capitata a un 39enne di Salerno che nel giorno del suo stesso matrimonio ha scoperto di avere già una moglie. L’uomo risultava aver sposato otto anni prima una ragazza di Santo Domingo, che sostiene di non aver mai visto né conosciuto.

Secondo quanto riporta La Città di Salerno, il 39enne ha deciso di sporgere denuncia per falsità dell’atto di matrimonio. Il suo passaporto dimostrerebbe infatti che non si trovava a Santo Domingo il 10 luglio 2014, giorno delle presunte nozze. Avrebbe invece visitato la città caraibica in passato quando, secondo i suoi avvocati, i documenti potrebbero essere stati falsificati. La moglie, che attualmente vive in Italia ed è stata rintracciata a Legnano, in provincia di Milano, è stata iscritta al registro degli indagati, con l’ipotesi di sostituzione di persona e falso ideologico. Il caso è stato però archiviato dato il tempo trascorso dalle presunte nozze.

Il 39enne ha deciso quindi di rivolgersi alla giustizia civile, finora senza molta fortuna. Il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Salerno ha ritenuto l’istanza di annullamento inammissibile in quanto non può essere qualificata “come divorzio contenzioso” e neanche come domanda di annullamento del matrimonio per violenza o errore. Se invece “la richiesta d’annullamento attiene alla formazione dell’atto di matrimonio”, ha scritto il magistrato, “la domanda va presentata nel paese in cui l’atto è stato formato”, quindi nella Repubblica Dominicana.