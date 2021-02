Sindrome Mis-C originata da Covid: 11enne in gravi condizioni a Padova

Sindrome Mis-C originata da contagio Covid: un risvolto ancora poco noto legato alla pandemia. L’Osservatorio delle Malattie rare specifica: “Inizialmente confusa con la malattia di Kawasaki, la sindrome infiammatoria multi sistemica causata dal Sars-CoV-2 che colpisce i bambini è denominata MIS-C. I ricercatori del Bambino Gesù sono recentemente riusciti a identificare il profilo immunologico e a riconoscerne il funzionamento”.

La pericolosa sindrome infiammatoria è ora emersa in un bambino di 11 anni di San Donà, in provincia di Padova. Le sue condizioni si sono aggravante a inizio febbraio e ora si trova ricoverato nel reparto di pediatria di Padova: febbre molto alta e problemi respiratori gravi.

Nonostante la negativizzazione al virus i medici hanno confermato la diagnosi di “sindrome Mis-c”, patologia che provoca infiammazioni acute multi-organo con possibili gravi danni al sistema cardio-respiratorio; sindrome ora diventata osservata speciale in Veneto per altri quadri clinici che potrebbero avere caratteristiche che rientrano nel profilo di questa patologia. Quello del bambino di San Donà di Piave, sarebbe il primo caso nel territorio dell’Ulss4. “Mentre si sta confermando la diminuzione dei contagi – ha commentato il commissario dell’azienda territoriale del Veneto Orientale, Carlo Bramezza – dall’altra c’è questa situazione che riguarda i bambini e che ci sta preoccupando. Speriamo si tratti di un caso isolato e che non se ne registrino degli altri”.

All’11 maggio 2020 risultavano cinque i decessi nei marini: 1 in Francia, 1 nel Regno Unito, 3 negli Stati Uniti. Ora, a causa della pandemia, la malattia è un’osservata speciale al pari della malattia di Kawasaki.

