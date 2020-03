Emergenza Covid-19: Shedir Pharma Group offre gratuitamente farmaci e integratori

Per contribuire a fronteggiare l’emergenza-Coronavirus, l’azienda farmaceutica Shedir Pharma Group S.p.A ha deciso di “scendere in campo con un piccolo ma concreto gesto finalizzato a supportare i veri eroi di questa battaglia, medici, infermieri ed operatori sanitari, in prima linea per fronteggiare questa emergenza partendo da un’eccellenza del nostro sistema sanitario, l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale di Napoli”.

Shedir Pharma Group fornirà quindi a titolo gratuito propri farmaci ed integratori, tra cui NEVIACIN 1000® Compresse effervescenti (integratore alimentare per la normale funzione del sistema immunitario a base di Vitamina C 1000 mg/dose, Zinco, Rame, Vitamina B12, e altri componenti), IMMUDEK® SH Sciroppo e Capsule (integratore alimentare per contribuire alla funzionalità delle prima vie respiratore a base di Echinacea, Resveratrolo e altri componenti), MIRAFERRUM® Forte Capsule (integratore alimentare per le carenze di ferro), FENECOX® Gola Spray e Collutorio, farmaco OTC a base di Flurbiprofene oltre ad antibiotici ANIVAL® a base di Amoxicillina e Acido clavulanico e NILSON® a base di Ceftriaxone.

Shedir Pharma Group offrirà fornitura gratuita dei suoi integratori di ferro MIRAFERRUM®, di immunostimolanti quali

IMMUDEK® e NEVIACIN 1000® e dello spray antinfiammatorio gola FENECOX® Gola alle strutture Ospedaliere del

Sistema Sanitario Nazionale che ne facessero richiesta.

Umberto Di Maio, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Shedir Pharma Group, commenta: “In questo periodo di crisi sanitaria e sociale un’azienda giovane e sana come la nostra non può restare a guardare. Con questo piccolo gesto vogliamo dire che noi ci siamo e faremo la nostra parte garantendo lavoro e sostegno alla collettività.”

Antonio Scala, Amministratore Delegato di Shedir Pharma Group, aggiunge: “Spero che tale iniziativa trovi numerose adesioni su tutto il territorio nazionale. Viviamo l’azienda con senso civico e responsabilità verso il contesto sociale soprattutto in momenti come questo.”

Leggi anche:

Potrebbero interessarti Coronavirus, cittadini in quarantena cantano l’Inno di Mameli dalle finestre | VIDEO Genova, dopo Gabbiadini altri quattro giocatori della Sampdoria positivi ai test sul Coronavirus Modena, trovato morto in casa: sembrava un’influenza, era Covid-19

1. Coronavirus, quando è concesso uscire di casa e quando no: il punto / 2. Come le famiglie continuano a restare abbracciate, nonostante la quarantena (di Selvaggia Lucarelli)

3. Coronavirus, ecco perché in Italia ci sono più morti e contagi che all’estero: parlano gli esperti / 4. Coronavirus, Carlo Cottarelli a TPI: “Oggi non è il momento di risparmiare”