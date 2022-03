È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

Il nuovo numero del settimanale The Post Internazionale è disponibile già da ora nella versione digitale sulla nostra App e da domani, venerdì 1 aprile, in tutte le edicole

L’affare d’oro delle armi: il conflitto in Ucraina è diventato la scusa perfetta per riarmare l’intera Europa. Un business miliardario per i signori della guerra. E un investimento a perdere per l’Italia. Vi spieghiamo come e perché.

“La vera guerra degli italiani è riuscire a fare la spesa e pagare le bollette”. Colloquio del direttore di TPI Giulio Gambino con Giuseppe Conte: “La permanenza nella Nato non è in discussione, ma impegnare 13 miliardi per le armi con le famiglie che non arrivano a fine mese oggi non ha senso”.

E ancora, l’aumento della spesa militare non serve ad armare l’Ucraina nell’immediato e ne vedremo i risultati solo nel 2025. Vi spieghiamo tutto quello che c’è dietro l’imponente aumento delle spese militari voluto dal governo.

La filosofa Ingrid Robeyns, invece, spiega a TPI le ragioni del limitarismo. E perché dovremmo imporre un tetto massimo ai mega patrimoni.

Infine, la tragica fine di un fattorino a Livorno riaccende la rabbia contro la piaga dello sfruttamento. Nonostante le proteste degli ultimi anni in tutta Italia, la dignità del lavoro resta ancora un traguardo lontano.

