È uscito il nuovo numero del settimanale di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale

La guerra in Ucraina, la catastrofe umanitaria, la minaccia atomica: per il mondo intero è l’ora più buia. In questo numero, dedicato alla crisi ucraina, spieghiamo perché, anche se i comandanti evitassero di colpire i 15 reattori delle centrali nucleari, queso potrebbe non essere sufficiente a evitare una gigantesca catastrofe.

E ancora, il reportage dell’inviato Alessio Lasta che da Kiev racconta la guerra: a Mariupol un raid aereo ha colpito un ospedale con reparti maternità e pediatrici, ferendo decine di persone. A Irpin civili in trappola sotto al ponte bombardato. La capitale resiste ma le scorte basteranno solo per altri 7 giorni. Il drammatico racconto dall’Ucraina, dove anche la pietà è morta.

“Se la nostra storia è legata a quella dell’est e dell’ovest, questo paese rimane un’entità separata. La rottura del 2014 è un atto di divorzio che condanna mosca all’isolamento”: a TPI parla l’ideologo di Putin.

Dal caso Dostoevskij-Bicocca a quello del corrispondente Rai a Mosca: Pietrangelo Buttafuoco contro il politically correct: “No al pensiero binario, impedisce la riflessione e la comprensione del reale”.

