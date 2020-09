Sesso in pieno centro ad Ancona tra due amanti di 62 e 50 anni: scatta la maxi multa per la coppia

Sesso in pieno centro ad Ancona

Una coppia è stata sorpresa a fare sesso sulla scalinata dell’Ostello della Gioventù nel centro di Ancona, in via Dalmazia. 62enne lui e 50enne lei, i due amanti sono stati multati dai carabinieri per 10mila euro a testa, dopo la depenalizzazione del reato di atti osceni in luogo pubblico. La vicenda è avvenuta nella tarda serata di giovedì 10 settembre. La coppia, secondo i primi accertamenti, aveva bevuto. Alcuni passanti hanno ripreso la scena con i propri smartphone.

