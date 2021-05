Assembramenti per lo scudetto dell’Inter: 30mila in piazza e poche mascherine. A Milano interviene la polizia

In Piazza Duomo a Milano ci sono stati assembramenti per i festeggiamenti dello scudetto dell’Inter. Ieri – domenica 2 maggio – non tutti avevano la mascherina e le norme anti Covid non sono state rispettate. Verso le ore 17 a Milano, in più punti della città sono scese spontaneamente in strada, in forma non organizzata, circa 30.000 persone che hanno improvvisato caroselli di auto, passeggiate e momenti di entusiasmo collettivo. Lo rende noto la Questura di Milano. In alcuni punti del centro cittadino, sono confluiti consistenti numeri di tifosi festanti che hanno dato sfogo al proprio entusiasmo per la vittoria della squadra nerazzurra. Molti anche i gruppi di famiglia con giovanissimi al seguito.

Ordine pubblico

È intervenuta la Polizia con gli agenti in tenuta antisommossa e le camionette in Piazza Cairoli a Milano dove, dopo il coprifuoco scattato alle 22, c’erano ancora centinaia di tifosi per festeggiare lo scudetto dell’Inter. Non c’è stato comunque nessun problema di ordine pubblico dato che, nel momento in cui gli agenti sono entrati in piazza, i tifosi si sono spontaneamente allontanati.

Le cariche

Un gruppo di persone scese in strada a Milano per festeggiare lo scudetto dell’Inter ha attaccato la polizia con un fitto lancio di bottiglie in largo Cairoli. Gli agenti hanno risposto con una breve carica di alleggerimento che non ha provocato feriti. È quanto ha comunicato la Questura. Gli incidenti sono avvenuti poco prima delle 22, in prossimità dell’inizio del coprifuoco. La Digos ha identificato 20 persone per la violazione delle normative anti Covid.

