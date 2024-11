Sciopero generale oggi 29 novembre 2024 a Roma: orari dei trasporti (mezzi Atac, Cotral, Astral)

Lo sciopero generale di oggi, venerdì 29 novembre 2024, coinvolge anche i trasporti (mezzi Atac, Cotral, Astral ecc) di Roma? La risposta è sì. A Roma l’agitazione interesserà la rete Atac e i bus periferici gestiti dagli operatori privati Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Saranno inoltre coinvolte le linee Cotral-Astral con possibili disagi dalle 9 alle 13. Durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metro-ferroviaria che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale e non sarà assicurato il servizio delle biglietterie.

Sciopero che invece non impatterà sui treni. Le ferrovie dello Stato non sono infatti interessate dallo sciopero generale di oggi. I lavoratori di Trenitalia, Italo e Fs infatti non aderiscono alla protesta essendo stati già interessati da una recente protesta che ha interessato tutto il settore per chiedere maggiori impegni sul fronte della sicurezza dei dipenderti. Escluso dallo stop anche il trasporto merci su rotaia.

I voli cancellati e garantiti

Abbiamo visto gli orari e le informazioni per lo sciopero dei mezzi (trasporti) a Roma, ma la protesta non riguarderà solo Atac, Cotral ecc. Lo sciopero di oggi, 29 novembre, riguarda anche il trasporto aereo che però, al pari del trasporto locale, è stato ridotto a quattro ore e si articolerà dalle ore 10.00 alle ore 14.00 di venerdì. Si tratta di un orario fuori dalle fasce di garanzia. L’Enac, l’ente per l’aviazione civile, ha comunque predisposto un elenco di voli garantiti. Ita Airways invece ha annunciato una serie di voli cancellati.