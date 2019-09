Sciopero Atm Milano oggi 27 settembre 2019: a rischio i trasporti della città

Trasporti a rischio a Milano nella giornata di oggi, venerdì 27 settembre 2019, a causa dello sciopero dei lavoratori Atm, l’azienda che gestisce il trasporto nella città lombarda.

Lo sciopero, della durata di 24 ore, è stato indetto dalla Confederazione Unitaria di Base Trasporti (Cub Trasporti) e dall’Organizzazione Sindacale Sol Cobas e prevede l’astensione delle prestazioni lavorative, sia di superficie sia della metropolitana, dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Le partenze dei mezzi di trasporto Atm di Milano saranno garantite dai capolinea fino alle ore 8,45 e dalla ripresa del servizio, dalle 15 sino alle 18, saranno garantite nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Sciopero Atm Milano oggi venerdì 27 settembre: le motivazioni dei sindacati

Le sigle sindacali hanno motivato lo sciopero di oggi, 27 settembre 2019, per protestare “contro la liberalizzazione e la privatizzazione del TPL, contro le gare di appalto e per l’affidamento diretto in house dei servizi di TPL.”.

Inoltre, la Cub Trasporti sciopera anche “contro la quotazione in borsa e la vendita delle azioni del Gruppo Atm” e Sol Cobas per “il mantenimento dei livelli occupazionali e salariali, ovvero per un adeguamento salariale in linea con i livelli europei e per un maggiore sviluppo e investimenti nell’ottica di maggiore efficienza e contro l’adeguamento del sistema tariffario”.

Le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle, sono disponibili per ATM S.p.A. sul sito internet dell'Azienda

A Milano, dunque, si prevede una giornata di passione dal punto di vista dei trasporti.

Oltre allo stop a bus, tram e metro, infatti, è previsto lo sciopero globale per il clima, in occasione del Friday for future di venerdì 27 settembre 2019.

Friday for future Milano: lo sciopero globale per il clima. Orario, percorso del corteo e bus

Migliaia di studenti sono attesi in piazza per una manifestazione, che prenderà il via alle 9,30 da piazza Cairoli, nei pressi del Castello Sforzesco, per poi concludersi intorno alle 12.30 a piazza Duomo.