Saviano contro Alberto Angela: “Altro che bellezze sfavillanti, Napoli è piena di crepe e cicatrici”

Roberto Saviano ha replicato ad Alberto Angela e al suo racconto di Napoli fatto in televisione la sera di Natale. “Le bellezze di Napoli – ha scritto sul settimanale 7 del Corriere della Sera – non sono sfavillanti, ma piene di crepe e cicatrici. Quanto siamo disposti ad accettare questa evidenza?”

La trasmissione “Stanotte a Napoli”, su Rai1, è stata guardata da 4.154.000 spettatori. Ma per Saviano la narrazione che è stata fatta della città è menzognera. “Sembra davvero – ha commentato su Facebook lo scrittore – che alla realtà non vogliamo prestare attenzione, che preferiamo dimenticarla a qualunque costo. Ma c’è chi può permetterselo e chi no. C’è chi può dimenticare la realtà perché in fondo non la frequenta mai davvero e chi invece vi è tanto immerso da non avere la possibilità di analizzarla. Napoli – ha spiegato Saviano – è come il Cristo nella Cappella Sansevero che, sebbene velato, palesa ogni vena, ogni spasmo, a riprova del fatto che non basta coprire per dimenticare, nascondere, cancellare. Usare le bellezze di una città per delegittimare il racconto di ciò che accade non è indice di ignoranza o superficialità, ma di cattiva fede”.