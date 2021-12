A Natale Alberto Angela torna con “Stanotte a Napoli”: “Voglio smontare i pregiudizi sulla città”

La prima serata natalizia di Rai 1 si colorerà delle sfumature e dell’atmosfera notturna di Napoli. Alberto Angela ha presentato al Museo archeologico nazionale di Napoli (Mann) “Stanotte a… Napoli” che andrà in onda il 25 dicembre. Un cambio di rotta per la prima serata di Rai 1 a Natale che negli anni scorsi ha intrattenuto il pubblico con film e cartoni animati per tutta la famiglia. Questa volta si parlerà di una delle “meraviglie” italiane, la città di artisti come i fratelli De Filippo o di Massimo Troisi, illustrata dal divulgatore tanto amato dagli spettatori. Alberto Angela racconterà Napoli: da Piazza Plebiscito e Palazzo Reale a San Gregorio Armeno. Passeggerà per il rione Sanità e visiterà il Monastero di Santa Chiara. Non mancheranno il Teatro San Carlo, i presepi e il caffè. Tutto sotto le luci delle stelle e della luna, in una magica serata accompagnata dalle note di Pino Daniele e Massimo Ranieri che ricorderà l’importanza e la diffusione della canzone partenopea nel mondo.

Alberto Angela, torinese, è cittadino onorario di Napoli e propone di nuovo questo format dopo il successo di “Stanotte a Pompei”, una delle puntate della serie “Stanotte a…”. “Io a Napoli mi trovo bene, sono anni che vengo qui a lavorare. Non sono napoletano, anzi vengo dal Nord, sono piemontese, torinese addirittura, però mi trovo a mio agio e questo vuol dire molto”, ha detto Angela.

Il racconto è ambientato nella tranquillità dopo il tramonto, quando nei vicoli si può sentire soltanto il rumore dei propri passi, in assenza di persone: “Napoli ha delle luci e delle ombre. Il nostro programma si concentra sulle luci, facendone vedere un riverbero che a volte non si considera. Questo programma serve anche a smontare i pregiudizi” ha detto il divulgatore.

Nel corso della puntata si incontreranno diversi attori: Giancarlo Giannini (interprete in altre puntate di Stanotte a…) nei panni di Carlo di Borbone, come anche i napoletani Marisa Laurito, Massimo Ranieri, Serena Autieri, Serena Rossi. Verrà raccontato anche il mito di Maradona da un suo ex compagno di squadra, Salvatore Bagni. Cinque settimane di riprese che illumineranno – con le luci della notte – la sera di Natale.

Alla presentazione al Mann presenti anche il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il direttore del Museo archeologico, Paolo Giulierini e il direttore Coordinamento palinsesti Tv Rai, Marcello Ciannamea.

“I programmi di Angela sottolineano la missione del servizio pubblico. Non si tratta di semplice divulgazione in prima serata, ma anche della costruzione di emozioni, con immagini, parole e musica” ha detto Coletta. Manfredi poi ha ringraziato il divulgatore: “La trasmissione è un grande dono di Alberto de lla Rai a Napoli, ma anche un regalo che Napoli vuole fare agli italiani: l’energia di questa città può essere simbolo della ripartenza”.