Sassoli, funerali di Stato venerdì a Roma. Presenti anche Ursula von der Leyen e Charles Michel

Sassoli, funerali di Stato venerdì a Roma. Presenti Von der Leyen e Michel

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera ai funerali di Stato per David Sassoli. Le esequie si terranno venerdì 14 gennaio a mezzogiorno, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a piazza della Repubblica, a Roma.

Saranno presenti il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e i presidenti della Commissione europea e del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen e Charles Michel. A celebrare la messa sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna che conosceva sin da ragazzo il presidente del Parlamento europeo scomparso ieri a 65 anni. Frequentavano entrambi il liceo classico Virgilio a Roma.

In Campidoglio domani, giovedì 13, verrà allestita la camera ardente nella sala della protomoteca, dalle ore 10 alle 18. Un libro delle condoglianze è stato posto a Roma e a Milano negli uffici di rappresentanza del Parlamento europeo. Bandiere a mezz’asta nei palazzi delle istituzioni europee in segno di lutto e anche in alcuni comuni italiani.