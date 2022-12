Sarzana, 12enne muore nel sonno: il papà va a svegliarlo per colazione e lo trova senza vita

La comunità di Sarzana, in provincia di La Spezia, si è risvegliata con una tragica notizia, un bambino dodicenne è morto improvvisamente nel sonno.

Un dolore profondo e incolmabile ha colpito inaspettatamente la famiglia del bambino scomparso prematuramente, a soli 12 anni. L’amara scoperta è toccata al padre del bambino che ha scoperto che il cuore del figlio non batte più. Il giovane era andato a letto senza problemi, ma è stato stroncato da un malore nella notte. La comunità del paese in val di Magra è sotto choc.

Il bambino è morto nella notte tra mercoledì e giovedì. Il papà, pensando non si volesse alzare, dopo averlo chiamato più volte è andato a trovarlo a letto. Ha provato a scuoterlo, ma quando si è reso conto che non reagiva, ha subito chiamato i soccorsi, sperando potessero salvargli la vita. Quando sono arrivati i medici del 118, non c’era già più nulla da fare. Il giovane era morto da alcune ore. Rimangono ancora da chiarire le reali cause che hanno provocato l’improvvisa morte del giovane.

Il bambino, era un grande appassionato di mitologia greca ed era molto conosciuto in Val di Magra. Come riportato da “Il Secolo XIX”, da tempo Giulio, si era dedicato alla creazione di podcast per raccontare i miti greci.

La cerimonia laica in sua memoria, è prevista per sabato presso il centro sociale di Molicciara, a Sarzana.