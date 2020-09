Salmone affumicato ritirato dal commercio per rischio microbiologico

Un lotto di salmone selvaggio affumicato è stato ritirato dal commercio per rischio microbiologico. Lo rende noto il ministero della Salute attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale. Il prodotto incriminato è il “Salmone Selvaggio Sockeye affumicato 100 g” prodotto dalla società danese Polar Salmon Hjerting Laks. Il motivo del richiamo dal commercio è la possibile presenza del batterio Lysteria Monocytogenes. Motivo per cui si invita la clientela che dovesse aver acquistato il salmone prima del suo ritiro dal mercato a “non consumare il prodotto”. Non è la prima volta che un prodotto viene ritirato dal mercato a causa della presenza del batterio, che comunemente si trova nel terreno o nell’acqua e che quindi può contaminare facilmente ortaggi, verdure o animali.

