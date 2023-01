Femminicidio a Roma, uccisa dall’ex compagno davanti a un ristorante

Ancora un caso di femminicidio a Roma dove una donna è stata uccisa a colpi di pistola dall’ex compagno davanti a un ristorante del quartiere Tuscolano.

La vicenda si è svolta intorno alle 22 della serata di venerdì 13 gennaio quando la vittima, Martina Scialdone, avvocato di 35 anni, è stata assassinata dal suo ex compagno, un uomo di 61 anni, arrestato dopo aver tentato la fuga.

Secondo quanto ricostruito i due erano a cena al ristorante “Brado”, in viale Amelia 42, quando hanno iniziato a litigare. La vittima, per sfuggire all’uomo, si sarebbe rifugiata nel bagno del locale, ma il proprietario del ristorante, infastidito dal comportamento dei due, avrebbe invitato entrambi a uscire per chiarirsi privatamente.

Una volta in strada, la donna, a una ventina di metri di distanza dal ristorante, è stata raggiunta da diversi colpi di pistola esplosi dall’ex compagno.

La 35enne, gravemente ferita, ha provato a chiedere aiuto trascinandosi a fatica davanti al locale. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, la donna è morta dopo circa quaranta minuti.

L’uomo, nel frattempo, è fuggito ma è stato arrestato poco dopo dalla polizia a Fidene, nel quadrante della periferia nord della capitale.