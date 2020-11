Rinasce a Roma la storica edicola di lungotevere dei Mellini, nel cuore di Prati, proprio di fronte al Gran Caffe Esperia di Ruschena. A darne notizia è un articolo firmato da Paolo Boccacci per Repubblica. L’edicola, la cui licenza era stata assegnata dopo la guerra a Tosca Casadio, partigiana romana dei Gap, anche grazie all’interessamento di Pietro Nenni e Palmiro Togliatti, ha di fronte a sé lo spazio per una piccola agorà. Le sedute di marmo, ben distanziate, consentono di prendere un caffè e discutere agli appuntamenti del sabato, reinventando in qualche modo il ruolo dell’edicola a Roma. L’inaugurazione è avvenuta il 5 novembre.

L’attività, aperta nel 1948, è stata rilevata dall’EastWest European Institute, che ha intenzione di rilanciare la promozione dell’informazione libera e della cultura indipendente. Ci sarà anche un corner dedicato alla stampa estera specializzata in politica internazionale e a una sezione per i libri più venduti nel mese. La trasformazione nasce dalle possibilità offerte dal bando “Roma sei Mia” promosso dal Primo Municipio e l’Istituto ha presentato un progetto di riqualificazione di una parte di marciapiede e delle aiuole circostanti l’edicola, che è stato approvato e ora è una realtà.

